All’Atrio del Comune di Marsala il talk sulla Pace con Pietro Bartolo

Ha preso il via a Marsala la seconda edizione di “Luci dal Mediterraneo”, evento isituzionale del Comune. Oggi nell’Atrio del Palazzo Comunale il talk “Un cammino di Pace e Fraternità per il Mediterraneo” in cui interverrà il deputato europeo Pietro Bartolo, medico che ha curato tantissimi migranti sbarcati a Lampedusa.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il concorso di idee “Marsa Allah-Capo Boeo e le Luci del Mediterraneo” con l’assegnazione di un riconoscimento al “Cittadino Meritevole per la Pace”; momento solidarietà donne iraniane con il taglio di una ciocca di capelli per la libertà; infine animazione e musica. La fiaccolata prenderà il via alle 19.30 di oggi e attraverserà le vie del centro cittadino.