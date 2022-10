Mogavero saluta la Diocesi. Il 15 si insedia il nuovo vescovo Giurdanella

Domani pomeriggio (domenica 9 ottobre) monsignor Domenico Mogavero presiederà due momenti per il saluto alla Diocesi. Alle ore 17, presso il palazzo vescovile, terrà l’incontro riservato agli amministratori locali dei Comuni del territorio diocesano e ai giornalisti. Alle ore 18, in Cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica. Monsignor Domenico Mogavero, dopo 15 anni, lascia il governo della Diocesi per sopraggiunti limiti d’età (75 anni). Papa Francesco, il 29 luglio scorso, ha nominato suo successore monsignor Angelo Giurdanella che è stato ordinato Vescovo lo scorso 4 ottobre. Monsignor Giurdanella farà il suo ingresso in Diocesi sabato 15 ottobre.