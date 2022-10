Marsala, il consiglio approva il Rendiconto di Bilancio

Come era prevedibile la seduta del Consiglio comunale di Marsala del pomeriggio di giorno 5 ottobre, è iniziata con una serie di comunicazioni su argomenti più disparati. Pino Ferrantelli ha ricordato la morte di Gorbaciov, per il quale ha chiesto un minuto di silenzio per la scomparsa. minuto che si è tenuto. Flavio Coppola è intervenuto sulla riorganizzazione delle scuole superiori marsalesi, L’assessore Valentina Piraino ha ricordato la manifestazione in difesa sulle donne che si terrà sabato prossimo 8 settembre.

Lele Pugliese ha ringraziato gli elettori sul voto espresso a favore del suo partito Fratelli d’Italia. Il consigliere ha poi precisato che il vice sindaco Paolo Ruggieri non è in “quota” al suo partito. Il nostro deputato Nicolò Catania chiederà un incontro con l’amministrazione per discutere serenamente di rappresentanze in giunta.

Gabriele Di Pietra annuncia che il suo gruppo “Civicamente” non è stato coinvolto nella discussione relativi agli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio. Il consigliere ha poi lamentato il ritardo con cui l’amministrazione diffonde le notizie di iniziative che prende. E’ stato poi prelevato il punto relativo al Rendiconto di Bilancio. L’atto è stato poi illustrato dal dirigente del settore del comune Filippo Angileri.

E’ stata poi la volta del presidente della apposita commissione Pino Ferrantelli che ha parlato a nome della commissione Finanze. Gabriele Di Pietra si è chiesto se il sindaco massimo Grillo è il primo cittadino oppure pensa di essere un amministratore di una Spa: “…meno impegni significa meno servizi per i cittadini. secondo noi c’è una differenza tra totale d ‘incassi e totale di spese di tre milioni di euro e gli uffici lo avevano previsto?”.

La replica tecnica è stata fatta dal dirigente. L’atto è stato poi approvato all’unanimità. E’ stato poi approvata l’immediata esecutività. Il presidente Sturiano ha poi annunciato che il Consiglio sarà convocato per giorno 17 ottobre per discutere del Bilancio di Previsione.