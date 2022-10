Il Liceo “Ruggieri” di Marsala promuove la cultura tecnico-scientifica con il CNR-IAS

Sono riprese le attività che gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala svolgono con il CNR-IAS – Unità Operativa di Capo Granitola, nell’ambito del Progetto “ORBS 4 Marine Life” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il progetto, nato a seguito di una pregressa esperienza ante covid condivisa tra lo Scientifico e il Centro di Ricerca, ha durata annuale dal novembre 2021 al novembre 2022 e si propone di promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole, attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative volte a stabilire un dialogo con il mondo della ricerca e della produzione, per far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Scopo prioritario delle attività è la promozione dell’Ocean literacy, per sviluppare l’interesse negli studenti nei confronti e a tutela della biodiversità ambientale. Si inizia con i seminari multidisciplinari inerenti tematiche come la conservazione della biodiversità a tutela di uno sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica al servizio della ricerca scientifica, la gestione dei cetacei spiaggiati, l’approccio granulometrico e morfologico per lo studio delle dinamiche costiere; seguono interessanti esperienze tecnico-teoriche sul campo, laboratori di sedimentologia per le coste, di morfologia, anatomia e fisiologia degli organismi marini, laboratori per il recupero e la musealizzazione di cetacei, e infine visite guidate con approfondimenti naturalistico-ambientali presso l’Osservatorio della Biodiversità Marina.

Grande entusiasmo da parte degli alunni, sempre sensibili alle tematiche ambientali, grazie soprattutto ad un apprendimento basato sullo scambio intersoggettivo tra studenti e ricercatori, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione; efficace il lavoro degli eccellenti ricercatori, che progettano l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei ragazzi che hanno visitato la sede di Capo Granitola diretto dalla Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, già Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, che ha espresso apprezzamento per le attività in corso nei laboratori e si è fermata con gli studenti, affiancandoli.