Enzo Sturiano: “Sono stato penalizzato dalla brevità della campagna elettorale”

Enzo Sturiano presidente del Consiglio comunale di Marsala, candidato all’Ars nella lista Popolari e Autonomisti, ha riportato un notevole consenso elettorale pur risultando non eletto.

Che giudizio si sente di dare sul risultato elettorale?

“Intanto ringrazio gli elettori marsalesi che hanno espresso la loro preferenza sulla mia candidatura. E’ stata ancora una volta una dimostrazione d’affetto nei miei confronti ed un giudizio positivo sulla mia attività politica di questi anni. Sul mio risultato personale ha inciso anche la brevità della campagna elettorale. Il mio modo di dialogare con la gente casa per casa richiede tempo che questa volta non è stato dalla mia parte”.

Nell’attuale consiliatura lei è stato eletto nelle fila di Forza Italia, ora ha tentato di arrivare all’Ars attraverso la lista che era un raggruppamento centrista e che in provincia di Trapani faceva riferimento al sentore alcamese Nino Papania. Ora alla luce del risultato lascerà il partito di Berlusconi?

“Io non sono stato candidato perché mi ha chiamato Papania. Sono altri i miei riferimenti in quell’area. Comunque la decisione di non candidarmi in Forza Italia è stata presa con i vertici regionali del partito. Mi era stato proposto di andare in lista ma ho ritenuto che non fosse serio confrontarmi elettoralmente con il deputato marsalese in carica che già aveva espresso l’intenzione di candidarsi. Giusto non “scontrarsi” nella stessa lista. E infatti il mio atteggiamento ha finito per contribuire a fare eleggere l’onorevole Stefano Pellegrino del cui approdo all’Ars mi complimento”.

E intanto lei rimane nel gruppo di Forza Italia a Palazzo delle Lapidi?

“Valuterò con gli amici che da sempre mi sostengono il da farsi”.

Lei ufficialmente è stato sostenuto dal sindaco di Marsala Massimo Grillo, da parte della sua Giunta da diversi consiglieri comunali del centro destra.

“Non voglio entrare in polemica sull’attività elettorale di quanti si sono schierati a favore della mia candidatura. I risultati si sono visti. Debbo però sottolineare l’impegno del sindaco Massimo Grillo che liberamente ha scelto di sostenermi e senza alcun condizionamento mi è stato vicino, contribuendo anche lui alla vittoria del centro destra nella città di Marsala, che soltanto per colpa della legge elettorale ha diminuito il numero dei propri deputati”.

Adesso a cose fatte si ricomincerà a parlare di nuovi assessori e di ricambi nell’esecutivo...

“Fatte le dovute valutazioni sul risultato, credo che si potrà avviare una discussione sullo stato di attuazione del programma e anche, se è il caso, sulla eventuale rimodulazione della squadra di giunta. Io non chiedo nulla, mi limito a dire che lo stesso sindaco ha sempre sostenuto che dopo le elezioni si sarebbe aperta una discussione anche in tal senso che porti ad una eventuale messa a punto delle cose da fare e come procedere a realizzarle”.