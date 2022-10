“Ruralio”, a Petrosino si parla di futuro sostenibile e nuove realtà imprenditoriali

“Ruralio – Verso un futuro sostenibile” è il titolo dell’evento tenutosi a Baglio Basile dedicato alle criticità, ma soprattutto alle opportunità dell’imprenditoria giovanile e della ruralità nel territorio di Petrosino, il comune più vitato d’Italia.

“Abbiamo cercato di portare a termine, seppur non senza difficoltà, un progetto che di fatto, nonostante una prima parte del finanziamento ricevuto, non era mai stato avviato – dichiara l’assessora Caterina Marino -. Crediamo, come amministrazione, che la valorizzazione del territorio e, in particolare, della sua componente rurale, non possa prescindere dalla valorizzazione del capitale umano e siamo convinti che questo possa realizzarsi soltanto attraverso la partecipazione e l’inclusione dei giovani”.

L’evento, articolato in un talk e in laboratori con protagonisti i giovani che hanno partecipato, è inserito nell’ambito di un progetto cofinanziato da Anci, e realizzato in collaborazione con l’associazione Periferica. Ospiti del talk, moderato da Carlo Roccafiorita (associazione Periferica), Mario Tumbiolo, (Strade del Vino e dei Sapori Val di Mazara), Gianfranco Cammarata (“In Viaggio tra i Filari”), Giulio Vitale, (Slow Food), Francesco Blancato (Suq. Magazine).