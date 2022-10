Petrosino: parte l’assistenza alla comunicazione nelle scuole

Prenderà il via domani il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a sostegno degli alunni in condizioni di disabilità nelle scuole di Petrosino.

La vicenda è stata anche al centro di un’accesa discussione tra l’opposizione in Consiglio comunale e il sindaco Giacomo Anastasi, con la prima che ha incalzato il primo cittadino su alcune vicende economiche di Giunta e sul debito del Comune, consigliando piuttosto al sindaco di attivare immediatamente i servizi essenziali nelle scuole petrosilene.

“Sono soddisfatta di essere riuscita, in così breve tempo, a far partire il servizio Asacom, affidato alla cooperativa “La Valle Verde” – dichiara l’assessora alla Pubblica istruzione Concetta Vallone -, dimostrando la nostra più completa vicinanza e disponibilità nei confronti della fasce più deboli della comunità”. “Nonostante le tante difficoltà economico-finanziarie del nostro ente e considerando che è per noi prioritario garantire i diritti dei più vulnerabili – aggiunge Anastasi – siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare un servizio determinante per gli alunni con disabilità e per le loro famiglie”.