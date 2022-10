Covid 5 ottobre, stabile il tasso di positività

Nell’ultima giornata, tra il 4 e il 5 ottobre 2022 si sono contati 42.225 nuovi casi di Covid e 43 decessi.

Ieri c’erano stati 58.885 nuovi casi e 60 morti. A tre settimane dalla ripresa dei contagi, aumenta anche in modo netto l’occupazione degli ospedali: 16 posti in più nelle intensive (171 in totale) e 259 nei reparti ordinari (5.073 in totale).

Con 224.969 tamponi, il tasso di positività resta stabile al 20%. In aumento anche il numero degli italiani attualmente positivi: 17.929 in più (509.740 in totale). I nuovi contagi sono stati in Lombardia, in Veneto 6.509 e in Piemonte 4.899.

È in calo ma rimane sopra quota 1.000 arrivando a 1430 il dato relativo ai nuovi casi positivi al Covid riscontrato in Sicilia. É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

Anche l’incidenza è in calo e si attesta al 12,38% mentre ieri era al 13,07%. Continua costante l’aumento dei ricoveri in degenza ordinaria (+5) mentre rimane stabile il ‘saldo’ relativo alle terapie intensive.