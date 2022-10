Schifani inizia le consultazioni per formare la Giunta. Parte il toto-nomi

Renato Schifani, eletto Presidente della Regione Sicilia, è impegnato nella scelta dei futuri assessori che andranno a comporre la sia giunta in vista dell’insediamento che probabilmente avverrà in settimana ma con un bel punto interrogativo.

Ciò a causa di alcune sezioni dell’isola non scrutinate in cui si sono verificati degli errori e le cui documentazioni sono tuttora in Procura. Schifani sembra essere inequivocabile: “Basandomi su ciò che ho sempre detto, ossia che bisogna affermare il primato della politica, per le deleghe assessoriali prenderò in considerazione solo gli eletti all’Ars, ovviamente confrontandomi con la coalizione”.

Quindi pare niente volti noti di Forza Italia e del centrodestra che da anni lo hanno affiancato in Parlamento. Dopo l’incontro avvenuto con il suo leader di partito Silvio Berlusconi, Schifani è tornato a Palermo per iniziare le consultazioni per la formazione della nuova Giunta regionale. Si inizia con Forza Italia, sia con gli eletti che con gli assessori e deputati uscenti. ieri infatti è “volato” a Palermo anche Stefano Pellegrino rieletto all’Ars.

Per la nomina degli assessori ha un mese di tempo visto che il loro insediamento è previsto a novembre. E qui inizia il toto-nome. Oltre a FI, anche Lega, Fratelli d’Italia, DC e Popolari e Autonomisti ambiscono all’Assessorato. Il problema è quanti assessori assegnare ad ogni partito della coalizione. I primi nomi sono quelli dell’attuale assessore all’Istruzione Alessandro Aricò e dei deputati Gaetano Galvagno e Giorgio Assenza. Si parla di un posto anche per l’assessore alla Sanità Ruggero Razza o di sua moglie, la deputata Elena Pagana.

Per Forza Italia si parla di Michele Mancuso ma potrebbe trovare posto anche Edy Tamajo anche se si parla di una riconferma di Marco Falcone ai Trasporti. Per la Salute, Miccichè punta tutto su Daniela Faraoni anche se Schifani è più propenso a chiamare Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo o Francesco Cascio, primo dei non eletti nel capoluogo siciliano. Per Stefania Prestigiacomo potrebbe non esserci posto. La Lega invece punterebbe su Luca Sammartino e/o Orazio Ragusa, rimasto senza seggio all’Ars.

Il fronte Cuffaro invece potrebbe volere un posto per la neo deputata Nunzia Albano o per Ignazio Abbate, ex sindaco modicano. I Popolari e Autonomisti di Lombardo fanno il nome di Luigi Genovese o Pippo Compagnone.

Non si sa ancora se dalla Provincia di Trapani uscirà almeno un nome. Turano potrebbe essere dentro. Ma non è detto che sia l’unico. occhi puntati su Stefano Pellegrino e sulla non eletta Eleonora Lo Curto.