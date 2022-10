Nuovo “Puliamo il mondo” a Capo Feto con i Circoli Legambiente

I Circoli Legambiente di Mazara del Vallo e di Marsala – Petrosino col patrocinio del Comune di Mazara del Vallo il 2 ottobre nell’area dell’Oasi di Capo Feto hanno organizzato la manifestazione PULIAMO IL MONDO conosciuta a livello mondiale come “Clean the wordl”, e di cui Legambiente è referente Nazionale.

La manifestazione “Puliamo il Mondo” che festeggia i 30 anni di attività e presenza sul territorio nazionale è stata patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo, rappresentato dall’assessore Michele Reina, l’assessore Gianfranco Casale; ha visto anche la partecipazione del Comandante Arena della Capitaneria di Porto di Mazara.

L’attività di Puliamo il mondo è stata anche sostenuta vivamente da diverse associazioni di volontariato tra cui associazione l’associazione PRO CAPO FETO, l’associazione ANVFC, l’associazione GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA, oltre la presenza di volontari intervenuti sia da Mazara che da località vicine per partecipare e dare un valido contributo atto a invitare, sensibilizzare sollecitare e spronare tutti gli Organi Competenti per finalmente riprendere l’iter per creare la RISERVA DI CAPO FETO.

Capo Feto è una delle ultime zone umide esistenti della Sicilia e rappresenta una risorsa ambientale tra le più importanti, agendo, fra l’altro, da barriera alla penetrazione delle acque salate del mare nei pozzi d’acqua dolce, ma anche tra le più fragili del nostro ecosistema.L’intera area non può continuare ad essere aggredita da rifiuti e attività umane senza alcun controllo, è necessario che sia tutelata nel miglior modo possibile – predisporre accessi controllati atti a prevenire il transito di numerosi veicoli e disporre mezzi adeguati all’area ed ecosostenibili – e far che possa entrare in un circuito di tutela con la realizzazione (già in fase di definizione) della Riserva e, ancora meglio, del Parco Nazionale (da realizzare nel nostro territorio), su cui si sta dibattendo in questi giorni.