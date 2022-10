Covid, in aumento i ricoveri. Sale il tasso di positività

Sessanta morti e 58.885 nuovi casi di Covid nella giornata di martedì 4 ottobre.

Ieri c’erano stati 13.316 nuovi contagi e 47 decessi. Nelle ultime 24 ore in Italia il saldo fra entrate e uscite in ospedale di pazienti Covid ha segnato un aumento sia nei reparti ordinari (+294) sia in quelli di terapia intensiva (+15). Lo rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese In aumento ricoveri (+294) e intensive (+15). Tasso di positività al 20,1% .

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedì 4 ottobre.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.873.