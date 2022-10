Libero Consorzio di Trapani, si è insediato il nuovo segretario generale

Il nuovo segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha preso servizio. Si tratta di Battista Fabio Martino, già individuato con proprio decreto commissariale n. 67 del 20 settembre 2022 dal commissario straordinario Raimondo Cerami. Subentra a Giuseppe Scalisi, in pensione da alcuni giorni dopo un lungo servizio dirigenziale negli uffici dell’ex Provincia.

Nella giornata odierna è stato anche adottato il decreto sull’assetto macroorganizzativo dell’ Ente conferendo al neo segretario generale l’incarico di tutte le funzioni dirigenziali, compreso l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Subito dopo l’insediamento, il commissario straordinario ha illustrato al nuovo segretario le linee programmatiche finora perseguite dall’Ente e gli obiettivi che s’intendono perseguire nel medio e nel lungo termine, in continuità con quanto già avviato, riservandosi di organizzare una serie di incontri con i titolari di posizione organizzativa dei diversi servizi per fare un focus sulle questioni più urgenti per dare immediate risposte al territorio provinciale. Il nuovo segretario generale si è messo immediatamente al lavoro, consapevole della sfida impegnativa e complessa che lo attende.