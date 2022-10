Calenda “Se il Pd insegue M5s è una linea diversa dalla nostra”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel Pd c’è un’area riformista che pensa che la funzione dei progressisti non sia dare sussidi e bonus, ma sia quella di rimettere in piedi sanità e istruzione. A un certo punto il Pd sceglierà il M5S, ma ci sarà una parte che con quel modo di fare politica non ci sta e verrà con noi. Dopodichè si parlerà, ci mancherebbe, ma abbiamo un’idea della politica molto diversa, la linea di Letta nella campagna elettorale è stata un inseguimento al M5S, se questa è la linea è totalmente diversa dalla nostra”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ad Agorà su Rai3.

