Contro il Tiki Taka Palermo arriva la prima battuta d’arresto stagionale

per il Marsala Futsal.

La formazione lilibetana superata con il punteggio di 5 a 4, a capo di una gara non giocata male e per ampi tratti anche dominata, ha dovuto così inchinarsi agli episodi e tornare a casa con zero punti. Sabato prossimo a Marsala arriverà nuovamente il futsal Mazara per ripetere il match di coppa ma che stavolta vale tre punti per il campionato.