Covid, in leggera flessione i casi al primo ottobre

In leggera flessione la curva epidemica in Italia: sono 33.876 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 34.479 di ieri.

I tamponi processati sono 180.241 (ieri 183.059) con un tasso di positività che resta al 18,8%.

I decessi di oggi sono 38 come ieri, per un totale da inizio pandemia di 177.130. Le terapie intensive aumetano una unità (ieri -5) ed ora sono 138 con 14 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 80 in più (ieri +256), per un totale di 4.181. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, sabato 1 ottobre.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.188 e il totale da inizio epidemia sale così a 1.651.025.