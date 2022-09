“Diritti in marineria”, la Flai a Favignana vicina ai lavoratori

“Diritti in marineria. La Flai vicina ai lavoratori della pesca” è il tema dell’iniziativa che la Flai Cgil di Trapani terrà domani, alle 10, all’ex Stabilimento Florio della Tonnara di Favignana, per parlare di tutele e diritti nel settore della pesca.Una campagna nazionale per illustrare le azioni sindacali e per riemettere al centro i diritti.

Tra le rivendicazioni, la Flai Cgil chiede l’ampliamento del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante per tutto il comparto.

“Continuiamo – dice il segretario provinciale della Flai Cgil Giovanni Di Dia – a essere presenti nei luoghi di lavoro e a raccogliere le richieste di aiuto dei lavoratori del settore della pesca, messo in crisi dal caro gasolio e dal mancato riconoscimento, da parte della Regione Siciliana, dell’indennità Covid, attesa da due anni”.

Al dibattito prenderanno parte il segretario provinciale della Flai Cgil Giovanni Di Dia, il segretario della Flai Cgil Sicilia Tonino Russo, il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e il capo dipartimento del settore pesca della Flai Nazionale Antonio Pucillo.