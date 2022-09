Alcamo, Vito Lombardo torna in Giunta

Vito Lombardo torna a far parte dell’amministrazione comunale alcamese. Il sindaco Domenico Surdi lo ha rinominato, quale componente della sua Giunta, a poco più di un mese dalle sue dimissioni.

“Auguro all’assessore Lombardo buon lavoro, rientra in squadra per occuparsi di acqua e cimiteri, due importanti servizi su cui abbiamo in corso importanti progetti”, afferma Surdi.

La composizione della Giunta resta la medesima con le seguenti deleghe assegnate ai singoli assessori:

Donatella Bonanno: Attività e contenitori culturali; spettacolo, sviluppo turistico;

Gaspare Benenati: Politiche giovanili e progetti di innovazione; politiche sociali; sport, impianti sportivi;

Caterina Camarda: Pianificazione urbanistica, attività produttive;

Alberto Donato: Politiche e servizi ambientali; verde, giardini , igiene e salute pubblica; organizzazione e valorizzazione del personale; affari generali;

Vittorio Ferro: Programmazione finanziaria, bilancio e gestione delle entrate; servizi demografici e digitalizzazione dei processi e dei servizi;

Vito Lombardo: Servizio idrico integrato, polizia cimiteriale e cura dei cimiteri comunali; viabilità;

Mario Viviano: investimenti, opere pubbliche, servizi manutentivi e gestione del patrimonio; servizi scolastici.