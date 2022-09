Arrestato rapinatore marsalese

Lo scorso 27 settembre a Marsala la Polizia di Stato ha applicato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giancarlo Maltese, classe 1978.

In ragione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso, la misura è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Marsala ad esito di una indagine condotta dai poliziotti del locale Commissariato di P.S., intervenuti il 22 settembre, su richiesta del figlio dell’anziana signora, anch’egli parte offesa, a seguito di una grave rapina verificatasi all’interno dell’abitazione della madre.

Questa ha subito gravi lesioni, giungendo presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio in prognosi riservata. L’identificazione del responsabile da parte dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala è arrivata dopo una accurata analisi delle immagini acquisiste dai sistemi di video sorveglianza presenti in prossimità dei luoghi teatro degli eventi, ritraenti proprio l’ingresso e la fuga del soggetto dai luoghi ove si era consumata la rapina con i medesimi capi di abbigliamento indossati durante il delitto e, in seguito, rinvenuti e sequestrati dagli uomini della Polizia di Stato per strada sotto l’abitazione del rapinatore.