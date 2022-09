Trapani: Pd prima lista, Guaiana e Safina i più votati

A Trapani la lista più votata è stata quella del Pd, che nonostante la debacle di Caterina Chinnici ha raccolto quasi 4 mila voti, pari al 21,61%. Seconda lista il Movimento 5 Stelle (15,89%), poi De Luca sindaco di Sicilia (13,69%) e Fratelli d’Italia (12,98%). Sotto la soglia del 10% si piazzano Forza Italia (7,12%), Prima l’Italia (4,56%), Popolari e Autonomisti (3,68%), Cento Passi (2,51%), Sicilia Vera (2,21%), Azione-Italia Viva (1,81%), Orgoglio Siculo con Cateno (1,24%), Siciliani Liberi (0,54%).

Come da pronostico, il presidente del Consiglio comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, ha confermato di godere dei favori della popolazione trapanese. Nel capoluogo è stato, infatti, il più votato con 1.887 preferenze. Appena 10 voti in meno li ha raccolti Dario Safina, fortemente sostenuto dal sindaco Giacomo Tranchida e dalla sua Giunta, di cui aveva fatto parte fino a qualche mese fa. Buona performance anche per il consigliere comunale Giuseppe Lipari, che ha raccolto 777 preferenze nella lista De Luca sindaco di Sicilia. Bene anche Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle (719 preferenze), Domenico Venuti del Pd (625 voti), Giuseppe Bica di Fratelli d’Italia (576) e l’assessore regionale Mimmo Turano (490).