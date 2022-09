Grillo si congratula con Pellegrino che replica duramente: “ha mancato di garbo istituzionale”

“Sento il dovere istituzionale oltre che il piacere di complimentarmi con l’on. Stefano Pellegrino, per la sua brillante affermazione che lo ha portato alla riconferma nella carica di Parlamentare Regionale. Un successo che testimonia la bontà del lavoro svolto nel suo precedente mandato”.

E’ quanto afferma il sindaco di Marsala dopo avere appreso della rielezione dell’avvocato marsalese all’Ars. Ma le congratulazioni del primo cittadino evidentemente sono state poco apprezzate dell’onorevole che in una nota stampa ha replicato che

“… sono però rammaricato – aggiunge Stefano Pellegrino – per l’atteggiamento assunto dall’ Amministrazione Grillo, per l’assenza di garbo istituzionale nella scelta di sostenere altri candidati. Scontato dire che la libertà di pensiero e di azione è costituzionalmente garantita, ma avrei preferito quantomeno essere coinvolto nella decisione assunta dal sindaco e dalla sua giunta, che ho sostenuto nelle ultime elezioni amministrative, cosa che invece è venuta a mancare. La nostra vittoria oggi non segna comunque l’inizio di una lotta contro chi non ci ha sostenuti né coinvolti nelle decisioni, ma la prosecuzione di un’attività che personalmente ho iniziato cinque anni fa e che mi auguro possa quanto prima iniziare a dare i suoi frutti”.