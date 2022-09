Sirene spiegate, ambulanza, un capannello di gente. In tarda mattinata a Marsala, in zona Porticella, in una stradina adiacente, si è consumato un omicidio.

A perdere la vita in seguito a diversi colpi di arma da taglio inferti, è stato Antonino Titone, 60enne già noto alle forze dell’ordine. Era soprannominato il “barone”. Sul posto uomini del Commissariato e il medico legale, che stanno ricostruendo la scena del crimine e i fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Marsala.