Maltempo, a Marsala strade iniziano a liberarsi dall’acqua piovana

Dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio le cattive condizioni meteorologiche che, da stamattina, interessano anche Marsala. L’attuale situazione nel territorio comunale è complessivamente sotto controllo, con forti ruscellamenti lungo molte strade del centro e della periferia a causa dello scarso drenaggio dell’acqua.

E’ in alcune abitazioni che però si riscontrano dei problemi dovuti ai danni del maltempo. In alcune zona manca già l’acqua.

Gli allagamenti delle sedi viarie, in particolare nel versante sud, non ne hanno comunque impedito – ma solo rallentato – la percorribilità. In ogni caso, laddove possibile una circolazione alternativa, la Polizia Municipale ha disposto il transennamento delle vie per impedirne il transito.

Il sindaco Massimo Grillo informa: “Siamo stati costantemente in contatto con Vigili Urbani e Protezione civile per monitorare la situazione. Al momento, le piogge persistenti di questi giorni non hanno causato danni ingenti in città, tenuto conto che – con l’avvicinarsi della stagione delle piogge – avevamo programmato e predisposto per tempo i lavori di pulizia di tombini e caditoie delle principali arterie urbane. Tuttavia, in presenza di fenomeni temporaleschi di portata straordinaria come quelli di queste ore, abbiamo registrato solo dei disagi in alcune zone della città nelle quali le carenze strutturali della rete stradale fanno in modo che l’acqua non defluisca correttamente. Colgo l’occasione per fare arrivare la solidarietà della comunità marsalese alla città di Trapani in queste ore difficili di piena emergenza”.

Intanto, il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione civile, riunitosi venerdì scorso, è convocato in via permanente e tutte le funzioni di riferimento sono in costante allerta.