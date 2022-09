Maltempo a Marsala, il sindaco Grillo raccomanda prudenza

L’Amministrazione comunale di Marsala, alla luce dell’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile Regionale – e che dovrebbe interessare la città ancora per le prossime 24 ore – invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad uscire all’esterno delle abitazioni solo se strettamente necessario.

La Polizia Municipale, in merito, ha predisposto una sorta di vademecum per i residenti, in cui vengono indicate delle misure di autoprotezione – da intendersi quali buone pratiche – utili per concorrere a mitigare il rischio idrogeologico, idraulico e meteorologico. In particolare: