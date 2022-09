La lista di Cateno De Luca si aggiudica due collegi uninominali: eletti Dafne Musolino e Francesco Gallo

In attesa dello spoglio per le regionali, Cateno De Luca piazza un paio di colpi anche per le politiche, risultando anche il primo partito in alcuni Comuni della Sicilia Orientale. In particolare, due candidati tra i più vicini all’ex sindaco di Messina sono stati eletti nei rispettivi collegi uninominali: si tratta di Francesco Gallo e Dafne Musolino. Nel collegio U06 di Messina per il Senato, Dafne Musolino (assessora nell’amministrazione peloritana) ha raccolto 105.098 preferenze, pari al 29,96% dei consensi, superando altre tre donne: Carmela Bucalo (centrodestra, arrivata al 29,40%), Barbara Floridia (M5S, fermatasi al 18,02%) e Antonia Russo del centrosinistra (14,81%).

Candidato nel collegio di Messina per la Camera dei Deputati e attualmente vicsindaco della città dello Stretto, con il 32,25% Francesco Gallo ha avuto la meglio sulla forzista Matilde Siracusano (29,07%), sulla pentastellata Grazia D’Angelo (16,60%) e su Felice Calabrò del centrosinistra (14,34%).