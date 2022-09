Il collegio di Marsala sceglie lady Berlusconi. Al Senato eletto Raoul Russo

Il collegio uninominale di Marsala ha eletto Marta Fascina alla Camera dei Deputati. A spoglio quasi ultimato (408 sezioni su 455) la compagna di Silvio Berlusconi ha ottenuto il 36,25% dei consensi. Di fatto, sulla scelta di votare la Fascina gli elettori del centrodestra hanno avuto pochi dubbi, nonostante la deputata forzista sia stata, di fatto, paracaduta in un collegio geograficamente lontano rispetto alla sua residenza e nonostante non abbia mai partecipato a nessuna iniziativa elettorale sul territorio. La percentuale di voto raccolta da lady Berlusconi, infatti, è solo di 3 punti inferiore a quella del candidato vincente del collegio per quanto riguarda il Senato, Raoul Russo (39,20%), che andrà a rappresentare il territorio a Palazzo Madama.

Alle spalle di Marta Fascina la mazarese Vita Martinciglio del Movimento 5 Stelle (27,30%). Più indietro Antonio Ferrante del Pd (17,75%). Vito Daniele Mangiaracina della lista De Luca Sindaco d’Italia raccoglie l’8,39%, precedendo la candidata di Azione-Italia Viva Giulia Pantaleo (6,23%). Più indietro Adriana Cavasino di Italexit (2,10%), Antonio Ingroia di Italia Sovrana Popolare (1,13%) e Davide Licari di Unione Popolare (0,86%).

Per quanto riguarda il collegio del Senato, detto dell’affermazione del candidato di centrodestra Raoul Russo, l’andamento del voto non è stato molto diverso rispetto alla Camera: anche qui, al secondo posto si è piazzato un pentastellato, Giuseppe Chiazzese (26,35%), poi la dem Stefania Marascia (16,69%), il candidato di Cateno De Luca, Tommaso Gargano (9,20%), Giovanni Bavetta del Terzo Polo (4,84%), Giuliana Maria Fundarò di Italexit (1,58%), Nunziatina Di Paola di Italia Sovrana Popolare (1,12%), Susanna Caracci di Unione Popolare (0,74%), Karen Tona (0,28%).