Campobello: strappati i manifesti elettorali di Carla Prinzivalli

Altro inquietante episodio nel corso della campagna elettorale sul fronte trapanese. Nei giorni scorsi, la candidata di Unione Popolare Susanna Carracci aveva più volte denunciato che erano stati strappati i manifesti elettorali dagli appositi spazi pubblici, a Castelvetrano. La storia, purtroppo, si è ripetuta anche a Campobello di Mazara: oggetto dello sfregio, stavolta, è stata la candidata della lista Cento Passi, Carla Prinzivalli, che ha denunciato l’episodio attraverso i social, spiegando di essersi rivolta alle autorità preposte per far luce sull’accaduto. In particolare, davanti all’istituto per geometri, sabato mattina, sono scomparsi i manifesti della candidata, che erano stati affissi nelle postazioni assegnate.

“Forse non tutti sanno come funziona – scrive la Prinzivalli – dunque farò delle precisazioni: i manifesti propagandistici vanno affissi solo in questi spazi appositi; il posto da occupare è ben definito da una delibera comunale, non puoi affiggerli dove capita, perché si può incorrere in una multa; già nei giorni scorsi ho notato parecchie irregolarità e dopo aver fatto segnalazioni verbali che -nemmeno a dirlo- sono state fatte a vuoto, ho proceduto ad inviare alle autorità competenti le segnalazioni ufficiali”. “Sulla base di queste poche e semplici regole – prosegue la Prinzivalli – io e il mio comitato abbiamo affisso i miei manifesti solo sugli stalli assegnati al Partito con cui mi candido. Ebbene: tutti e dico tutti gli altri candidati avevano ed hanno affisso manifesti in qualsiasi spazio senza rispettare le delibere; il mio unico manifesto affisso nel posto che gli spettava ed entro l’orario stabilito, quindi prima di mezzanotte, oggi (sabato, ndr) è stato rimosso, sia nel posto in cui ho scattato la foto, sia negli stalli antistanti la statua di Padre Pio a Campobello. Il tutto è stato ripreso e fotografato e con queste prove andrò a sporgere denuncia in Commissariato. Inutile dire che la cosa che incuriosisce è che proprio i miei manifesti sono stati staccati, mentre gli altri innumerevoli manifesti di altrettanti innumerevoli candidati sono sempre lì, anche nel posto sbagliato”.