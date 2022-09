L’Usca di Marsala attiva per il voto dei positivi in isolamento domiciliare

L’Usca di Marsala, unità speciale di continuità assistenziale, in particolare le dottoresse Silvia Anastasi, coordinatrice, Carola Meo e l’infermiera Rosalba Gravano, hanno assistito la Presidente Elena De Blasi del seggio speciale n. 80, sezione dell’ospedale “Paolo Borsellino”, nell’adozione e nel rispetto di tutte le misure sanitarie anti-Covid per consentire ai cittadini positivi al Covid di votare.

Non si vota solo all’interno del nosocomio: una delle principali novità di quest’anno, è l’attivazione di un servizio domiciliare per consentire ai positivi in isolamento domiciliare di esprimere il proprio voto.

I vigili urbani di Marsala hanno collaborato, rimanendo fuori dalle abitazioni dei positivi a supervisionare.