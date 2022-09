La Sicilia al voto, urne aperte dalle 7 alle 23. Tutti i candidati alla Presidenza

Si vota oggi in tutta la Sicilia per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. I cittadini dovranno recarsi alle urne per scegliere il Presidente dopo il mandato di nello Musumeci, dimessosi anticipatamente.

Oggi sono circa 4,5 milioni i siciliani che saranno chiamati ad esprimere il proprio voto, che, lo ricordiamo, è un dovere civico costituzionalmente riconosciuto dall’articolo 48.

Lo scrutinio delle schede sarà effettuato domani, lunedì 26 settembre, a partire dalle 14.

Sul sito della Regione Siciliana sono state pubblicate anche le informazioni in ordine alle liste regionali e provinciali.

Sono sei i candidati alla Presidenza della Regione Sicilia

Renato Schifani

Renato Schifani, sostenuto dalla lista regionale “Renato Schifani Presidente” e dalle liste provinciali Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia – Salvini Premier, Popolari e autonomisti, DC Democrazia Cristiana

Caterina Chinnici

Caterina Chinnici, sostenuta dalla lista Regionale “Chinnici Presidente” e dalle liste provinciali del Partito Democratico e Cento passi per la Sicilia.

Gaetano Armao

Gaetano Armao, sostenuto dalla lista regionale “Azione-Italia viva – Calenda” e dalla lista provinciale Azione-Italia viva – Calenda.

Cateno De Luca

Cateno De Luca, sostenuto dalla lista regionale “De Luca Sindaco di Sicilia” e dalle liste provinciali Sicilia Vera, De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord: Orgoglio Siculo con Cateno, Basta Mafie, Terra d’Amuri, Giovani Siciliani, Autonomia Siciliana, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia.

Nunzio De Paola

Nunzio Di Paola, detto Nuccio, sostenuto dalla lista regionale “Movimento 5 stelle 2050” e dalla lista provinciale “Movimento 5 stelle 2050”.

Eliana Esposito

Eliana Silvia Saturnia Esposito, detta Eliana, sostenuta dalla lista regionale “Siciliani Liberi” e dalla lista provinciale “Siciliani Liberi”.