Elezioni: alle 19 ha votato il 51,25% per le politiche, per le regionali il 35,27%

Nuovo report dell’affluenza al voto delle ore 19. Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera.



In Sicilia ha votato il 41,90 per la Camera dei Deputati (nelle elezioni precedenti percentuale al 47%), dati in aggiornamento per il Senato.

Per le Regionali, nell’isola registrata un’affluenza del 35,27 %: si sono recati alle urne 1.506.017 votanti su 4.617.840 elettori.

In Provincia di Trapani ha votato il 35,48%, ovvero 109.908 votanti su 369.585 elettori. Rispetto al 2017, l’affluenza è in calo di solo un punto percentuale.

Questa la tabella con tutte le affluenze nei comuni del trapanese alle ore 19