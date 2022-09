Elezioni Nazionali, si vota per il rinnovo di Camera e Senato. Tutti i partiti

Sono 51 milioni gli italiani chiamati a recarsi alle urne per il rinnovo del Parlamento e del Governo. Saranno circa 2,6 milioni i giovani che potranno votare per la prima volta al Senato della Repubblica, attraverso la modifica dell’articolo 58 della Costituzione che ha abbassato l’età di espressione del voto da 25 a 18. L’altra scheda da votare è per il rinnovo della Camera dei Deputati.

La legge elettorale con cui si andrà a votare oggi, domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle 23, è il cosiddetto “Rosatellum“, un sistema elettorale misto. Dopo le 23 inizierà subito lo spoglio delle schede.

PARTITI E COALIZIONI AL VOTO ALLA CAMERA E AL SENATO