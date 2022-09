“Scatta L’Amore”, iniziativa del Gruppo Arcigay Trapani

La divisione Gruppo Trapani (sottosezione di Arcigay Palermo) organizza la mostra fotografica “SCATTA L’AMORE”, che si terrà in Piazza Lucatelli a Trapani dal 30/09/2022 al 2/10/2022.

Il Gruppo Trapani nasce e prende il via proprio quest’anno, dopo un anno di duro lavoro e di formazione con Arcigay Palermo, grazie all’esigenza e alle voci della realtà LGBTQIA+ locale e della provincia.

È così che un collettivo di persone, di attivisti, di personalità di tutte le età e dalle identità più sfaccettate, ha deciso di creare uno spazio aperto e sicuro alla portata di chiunque sentisse la forte necessità di circondarsi di una vera comunità, di conoscere nuove persone, di confrontarsi, aprirsi, sfogarsi e svagarsi in tutta sicurezza, senza giudizi e discriminazioni.

Dopo un’estate di eventi di grande successo quali l’Egadi Pride, il primo pride delle isole minori in Italia tenutosi a Favignana, e l’AperiPride, il primo aperitivo del mercoledì rainbow della provincia, tra una partita di beach volley e un torneo solidale in collaborazione con AIL Trapani, il gruppo si è affermato e stabilito sul territorio e nel cuore delle persone che settimana dopo settimana si sono messe in gioco, hanno fatto sentire la propria voce e hanno creato una famiglia sicura, forte e fiera.

La mostra fotografica “SCATTA L’AMORE” è un progetto generato dall’urgenza di narrare al mondo, e agli occhi di chi vuol guardare, come le coppie LGBTQIA+ vivono il proprio amore liberamente, senza filtri, senza pregiudizi, nella propria quotidianità.

L’evento vedrà la sua inaugurazione alle ore 20 di venerdì 30 settembre, e una cerimonia di chiusura con premiazione al miglior scatto nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 18.Per tutto il fine settimana, gli scatti resteranno in mostra per tutta la piazza, con il solo scopo di riempirla d’amore e d’orgoglio LGBTQIA+.

La mostra è organizzata in collaborazione con i locali già presenti e affermati in Piazza Lucatelli, con un ringraziamento in particolare per l’ospitalità a Fabrizio Orfeo e Maria Brugnone.Sponsor ufficiali di tale evento sono infatti “La Giuditta – Concept Drink” e “Dorian Gray – House of Drink & Food”.

Gli omaggi di partecipazione che andranno ai quindici scatti arrivati in finale, e il primo premio che andrà allo scatto vincitore, sono invece offerti da Sergio La Sala e sponsorizzati da “Trizza e Lizzu – Tappeti Ericini e Sicilianità”, ad Erice.

Per maggiori informazioni sull’evento e sui nostri futuri progetti, o per unirvi a noi nel nostro lavoro di attivismo, ci potrete trovare:

su Facebook alla pagina “Arcigay Palermo – Gruppo Trapani”su Instagram sotto il nickname @gruppotrapaniarcigaypa