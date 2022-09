Torna la luce nella SP 38 Mazara-Torretta Granitola

L’impianto, passato al Comune di Mazara del Vallo insieme alla strada dopo la convenzione con l’ex Provincia, è stato riparato dallo stesso Comune in tempi rapidi e torna funzionante da stasera.

“Da questa sera torna finalmente in funzione l’impianto di illuminazione della strada Mazara – Torretta Granitola, che da mesi non funzionava e che dopo il passaggio dal Libero Consorzio Comunale di Trapani al Comune formalizzato nei giorni scorsi abbiamo riparato in tempi rapidi”. Lo annuncia il neo assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città Vito Torrente.