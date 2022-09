Ancora furti a danno dei ristoranti del centro di Marsala

Fioccano i furti e i tentativi di irruzione all’interno dei ristoranti del centro storico di Marsala. Negli orari di chiusura notturna si sono registrati per tutta l’estate una serie di episodi simili, che hanno creato non poco disagio ai titolari e ai gestori delle attività. Particolarmente vessati i ristoranti che si trovano tra Piazza della Vittoria e via Armando Diaz, che più volte hanno denunciato furti o danneggiamenti da parte di soggetti che volevano sottrarre denaro o prodotti alimentari. Nonostante qualche arresto operato dalle forze dell’ordine nelle scorse settimane, gli eventi criminosi proseguono: tra mercoledì e giovedì si sono verificati altri due episodi di questo genere a danno di due ristoranti. Nel primo caso, i ladri hanno danneggiato la porta d’ingresso senza riuscire a entrare all’interno del locale; nel secondo caso, il furto è andato “a buon fine”, ma non è chiaro che tipo di refurtiva sia stata sottratta ai titolari del locale. Da parte dei ristoratori un nuovo accorato appello alle istituzioni preposte affinchè venga garantita la sicurezza nella zona.