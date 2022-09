“Sicilia tra serio e faceto” a Trapani incontro con la studiosa Sara Favarò

Venerdì 23 a Trapani, alle ore 18,30, incontro con la studiosa di tradizioni popolari siciliane Sara Favarò. “Sicilia tra serio e faceto” è il titolo dell’evento condotto dalla scrittrice, al Chiostro della Real Chiesa di San Domenico, e che sarà introdotto dal filosofo e saggista Augusto Cavadi. L’evento rientra tra gli appuntamenti organizzati nell’ambito di “Mediterraneo di Libri”, Primo Festival dell’Editoria Trapanese.

La Sicilia che la saggista e artista Sara Favarò presenterà è quella da lei ricercata e riportata in molti dei suoi libri, pubblicati nella collana Promemoria per la casa editrice Di Girolamo: tradizioni popolari, proverbi, scioglilingua, indovinelli, modi di dire, canti, conte, cunti, religiosità popolare con l’antologia “A Cruna” – testo unico di genere nel campo delle tradizioni popolari e della Chiesa -, e poi ancora favole, miti, riti e minchiate – così come recita il titolo di un suo saggio.

La casa editrice è presente al Festival con quattro dei suoi marchi editoriali: Il Pozzo di Giacobbe, Di Girolamo editore, BukBuk e Il Sicomoro.

La manifestazione che si inaugura venerdì 23 pomeriggio alle ore 16.30, si concluderà domenica 25 alle ore 23.