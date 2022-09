Il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars e candidato con il partito di Forza Italia chiuderà la sua campagna elettorale domani, 23 settembre, in Piazza Carmine, alle ore 19.30.

“Sarà ancora una volta un’occasione per stare tra la gente, per confrontarmi con i tanti cittadini di Marsala e della provincia di Trapani che in queste settimane mi hanno contattato e voluto incontrare“.