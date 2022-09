La candidata capolista alla Camera per Alleanza Verdi/Sinistra Italiana, Antonella Ingianni, chiuderà domani, 23 settembre, la campagna elettorale in vista del voto alle nazionali del 25 settembre. Alle ore 19, incontrerà elettori e simpatizzanti in Piazza della Vittoria (Porta Nuova).

La candidata sarà accompagnata dai candidati alla Camera della lista e da Massimo Fundarò, candidato al Senato nella stessa lista.