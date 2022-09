Trapani: scattano le multe per chi non raccoglie i bisogni dei cani

Continuano i controlli ad opera della Polizia Locale insieme agli Ispettori Ambientali nel Comune di Trapani, volti a reprimere l’abbandono incivile di rifiuti ed eliminare nel più breve tempo possibile la triste abitudine di alcuni concittadini, padroni di animali, che si ostinano a non raccogliere le deiezioni canine dalla strada.

Scattate già le prime sanzioni in via Fardella, oggetto odierno dei controlli, come previsto dalla legge.

“Sono molteplici le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza su diverse arterie cittadine, dove purtroppo cittadini incivili abbandonano rifiuti diversi ed altri si ostinano a non raccogliere le deiezioni canine, che possono essere smaltite anche tra l’indifferenziato dei cestini gettacarte già presenti – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -, arrecando un evidente danno all’immagine della città, nonché agli occhi dei turisti. Con l’aiuto degli Ispettori Ambientali e con le segnalazioni dei cittadini che vorranno certamente collaborare, siamo convinti che sia possibile contenere l’incivile fenomeno”.