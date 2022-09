PD, Provenzano a Marsala, ha incontrato attivisti e cittadini

Nel suo lungo giro elettorale, il vice segretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano ha toccato nella giornata di ieri, martedì 20 settembre, anche la città di Marsala.

Ad accogliere l’ex ministro il segretario cittadino del partito Paolo Pace, la candidata marsalese al rinnovo dell’Ars Linda Licari, l’ex vice sindaco Agostino Licari e diversi attivisti e simpatizzanti del partito guidato da Enrico Letta.

Provenzano, come da programma, è arrivato al Monumento ai Mille, dove si è anche incontrato con i rappresentanti della stampa per un breve colloquio sui temi che caratterizzano la campagna elettorale.

Poi ha attraversato le diverse vie del centro, soffermandosi a parlare con i cittadini. Anche i questo caso Provenzano, che è il capolista della Circoscrizione Camera Sicilia 1 per il rinnovo del Parlamento che comprende anche Marsala, si è soffermato sugli argomenti di più stretta attualità, come il caro energia e le proposte del Pd per fronteggiarla, la lotta alla mafia che in Sicilia deve avere, a suo dire, una priorità assoluta, fino a rispondere a domande sulla divisione alle elezioni regionali tra il Pd e il M5S.