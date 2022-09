A Marsala avviata una disinfestazione del territorio

Avrà inizio nella prime ore della notte di domani 20 settembre, dopo le ore 23.50, una nuova campagna di disinfestazione ambientale che si protrarrà per altre due nottate a seguire e ciò domani e il 22 settembre. Interessati a questa azione bonificatrice è il territorio marsalese compresi i quartieri popolari di Sappusi, Amabilina e via Istria in cui la disinfestazione avverrà giovedì prossimo.

Pur essendo la disinfestazione attuata con prodotti non tossici si chiede alla popolazione di non lasciar fuori per queste notti le piante aromatiche e di chiudere, ove possibile, le finestre.

La nuova campagna di disinfestazione ambientale, attuata dal Comune con ditta esterna, è stata voluta dall’Amministrazione Grillo e nello specifico dall’Assessorato all’Igiene diretto da Michele Milazzo, era stata già programmata ma risulta ancor più utile considerato il caso di West Nile registratosi nelle campagne delle nostra città.