Promozione: Marsala in campo a Carini, Petrosino 1969 in casa con Iccarese

Già da giorni il nuovo Presidente del Marsala Calcio ha preso le redini della società. Ettore Minore ha persino incontrato i vertici dell’Amministrazione comunale lilybetana. Definito, pare ufficialmente, il passaggio da Vincenzo Onorio, la “di nuovo nuova” società, lavora a ritmi serrata da lunedì scorso per formalizzare gli iter burocratici. Il nuovo direttore sportivo sarà Umberto Calaiò, l’allenatore, Vincenzo Giannusa, ex volto azzurro.

Domani, 18 settembre, il Marsala affronterà la trasferta di Carini per il terzo turno di Campionato di Promozione, scendendo in campo alle 15 con l’organico di inizio stagione, mentre, da lunedì prossimo sarà tutto un altro Marsala: verranno tesserati circa 10 nuovi calciatori che si uniranno ai giovani già in squadra per tentare di risalire la classifica al più presto. Gli azzurri infatti non hanno rimediato nemmeno un punto in tre gare e nelle due di Coppa Italia. Solo sconfitte.

Il Petrosino 1969 invece, in due gare ha rimediato un solo punto grazie al pari rimediato in casa con il Gemini. Sconfitta per 2 a 0 invece, la scorsa domenica sul campo della Folgore Castelvetrano. Adesso dovrà vedersela di nuovo tra le mura amiche, al Municipale petrosileno, contro la Iccarese. Si inizia alle 15.30.