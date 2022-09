C1: il Marsala Futsal in casa incontra il Ve.Co. Palermo

Il campionato di serie C1 di Calcio a 5, giunto ormai alla terza giornata, sabato 17 settembre vedrà il Marsala Futsal opposto, in casa, alla matricola VeCo Palermo.

Con inizio alle ore 17, presso il Palezzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, l’incontro sarà arbitrato dai signori Salvatore Modica della sezione di Agrigento e da Raffaele Catalano della sezione di Ragusa. Il Marsala, in coabitazione con altre squadre, guida a punteggio pieno la classifica dopo i primi due turni giocati e vanta il miglior attacco con diciannove realizzazioni.

Mister Anteri, ancora una volta non disporrà di Gabriele Pellegrino e avrà Bardan non al top della condizione, per lui una lieve infiammazione al tendine della caviglia, in dubbio anche la presenza di Alvarito che nella sessione di allenamento di giovedì, ha accusato un po’ di mal di schiena. Il buon avvio di stagione infonde, in casa Marsala, grande armonia e serenità a questa nuova vigilia di gara. Sabato la formazione azzurra si troverà di fronte, ancora una neo-promossa, stavolta la Veco Palermo di Mister Calandra.

La squadra giallo-rossa che è ancora ferma a quota zero in classifica, paga lo scotto di un calendario poco facile, in avvio con Tiki taka e con il Mazara. La settimana scorsa, contro la formazione canarina, la Veco ha venduto cara la pelle lasciando l’intera posta in palio con un risultato di misura e dopo aver rimontato due reti e collezionando tantissime palle goal. Mister Calandra, a Marsala, dovrà fare i conti anche con alcune assenze di giocatori importanti.

L’ingresso al pubblico all’interno del palazzetto sarà consentito solo dal lato della tribuna con ingresso in Via Olimpia a partire dalle ore 16.