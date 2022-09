Linda Licari prosegue la campagna elettorale con il comitato itinerante

Continua la campagna elettorale di Linda Licari, con il comitato itinerante che coinvolge le volontarie e o volontari che vogliono arrivare strada per strada e casa per casa per parlare alla gente in modo diretto.

La candidata per il rinnovo dell’Assemblea Regionale siciliana sta puntando sulla sua presenza nel territorio e sull’ascolto delle molteplici criticità che presenta. Ma anche sulla valorizzazione delle eccellenze.

“Non conosco altro modo di fare politica se non quello di arrivare sempre ad avere un contatto diretto con le persone. Se tutta la politica del paese avesse lavorato in questa direzione oggi non correremmo il rischio di un così forte astensionismo. È ovvio che il mio modo di fare politica richiede un lavoro costante e un impegno quotidiano che non tutti sono disposti a spendere. Continueremo con il nostro tour per questi ultimi giorni di campagna elettorale, consapevoli che tra la gente si sta 365 giorni all’anno e non solo un mese prima delle competizioni. È importante parlare dei nostri programmi, di quanto sia importante, in politica, la coerenza, la trasparenza, l’impegno”.