Il Libero Consorzio riattiva l’illuminazione della SP 47. “Chiederemo al Comune di Alcamo il rimborso dei consumi elettrici”

E’ stato riattivato l’impianto di illuminazione della strada provinciale SP 47 in territorio di Alcamo. Lo comunica il commissario del Libero Consorzio Raimondo Cerami, aggiungendo che l’impianto collocato sulla strada provinciale 55, sempre in territorio alcamese, resta disattivato a causa di una dispersione di corrente elettrica segnalata dal Servizio Illuminazione Stradale del Comune di Alcamo. Cerami precisa che gli impianti di illuminazione, a suo tempo collocati dal LCC di Trapani, sono stati funzionanti per molti anni e sono stati disattivati dopo che i tecnici del Comune di Alcamo avevano segnalato alcuni episodi di dispersione di energia elettrica sull’impianto della SP 55. In attesa di ricevere la collaborazione richiesta al Comune di Alcamo per la verifica e la rifunzionalizzazione degli impianti l’illuminazione della SP47 è stata riaccesa per tutta la sua lunghezza (circa cinque chilometri tranne 15 lampade che risultano non funzionanti).

Cerami chiarisce anche che le due strade interessate, tenuto conto dell’attuale situazione edificatoria, ricadono all’interno del centro abitato di Alcamo, e il Libero Consorzio ha da tempo chiesto al Comune di Alcamo di procedere all’aggiornamento del centro abitato, inglobando le due strade, con la conseguenza di arrivare alla cessione delle due strade provinciali al patrimonio del Comune di Alcamo, che così avrebbe avuto tempo e modo d’ intervenire sugli impianti di illuminazione, avendo tra l’altro la competenza in materia di pubblica illuminazione.

“Dopo ripetute sollecitazione e diffide al Sindaco e al Comune di Alcamo, rimaste inascoltate, il LCC di Trapani – si legge nella nota inviata dall’ente – è stato costretto a chiedere al Ministero delle Infrastrutture un intervento sostituito al fine di ottenere l’applicazione dell’obbligo da parte del Comune di Alcamo di procedere alla nuova delimitazione del centro abitato, anche in aggiornamento ,e al conseguente aggiornamento delle strade comunali. Il Ministero all’uopo interpellato è intervenuto sulla questione con due note, la prima del 24 gennaio 2022 e l’ultima in data 08.9.2022 , con le quali ha ordinato al Comune di Alcamo di provvedere, come segnalato dal LCC di Trapani, a compiere i corretti adempimenti finalizzati all’aggiornamento delle delimitazioni del proprio centro abitato. Il LCC di Trapani, per venire incontro alle esigenze rappresentate dai cittadini alcamesi e da alcuni consiglieri comunali, in attesa che il Comune avviasse l’iter più volte sollecitato per la modifica della delimitazione del cento abitato, ha richiesto al Sindaco del Comune di Alcamo una collaborazione finalizzata alla redazione di un progetto di rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione stradale dei due tratti di strada in argomento, al momento non compresi nel centro abitato, che avrebbe potuto dare forma e sostanza a un accordo istituzionale tra i due Enti per la sistemazione dei due impianti e per la cessione dei due tratti di strade provinciali, come già sperimentato con i Comuni di Pantelleria e Mazara del Vallo. Il Comune di Alcamo non ha ancora risposto alla proposta di collaborazione del LCC di Trapani, finalizzata in primo luogo a ripristinare gli impianti di illuminazione nei due tratti di strada in argomento, sicchè gli uffici del LCC, effettuate le dovute verifiche, hanno provveduto in data odierna , su disposizione del Commissario Straordinario, a riaccendere l’impianto d’illuminazione della SP 47 con riserva di richiedere al Comune di Alcamo il rimborso dei consumi elettrici”.