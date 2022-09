Erice, la Fondazione Majorana presenta il programma 2023

La Fondazione Ettore Majorana annuncia le attività per l’anno 2023. Con quarantuno seminari scientifici al via dal 12 marzo 2023 dedicati a Fisica Nucleare e Subnucleare, Fisica Quantistica, Matematica, Biologia, Intelligenza artificiale, Cristallografia, Spettroscopia, Cardiologia, Nanomedicina, Etologia – diretti da illustri scienziati di caratura internazionale e rivolti a studenti di decine di Paesi – e un seminario di Giornalismo scientifico e divulgativo coordinato da Pierluigi Campana, direttore dei laboratori dell’INFN di Frascati, la Fondazione nata con la Scuola di Fisica Subnucleare di Antonio Zichichi nel 1963, si appresta a rendere note le proprie attività per il prossimo anno.

Il programma 2023 sarà presentato a Erice martedì 20 settembre, ore 12, nell’aula dell’Istituto Rabi – San Rocco (Aula Richard Feynman).

Interverranno: Antonino Zichichi (presidente della Fondazione Ettore Majorana), Antonio Zoccoli (presidente INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Daniela Toscano (sindaca di Erice), Nicola Adragna (presidente della Fondazione Erice Arte), Fabrizio e Lorenzo Zichichi.

Fra gli ospiti lo scrittore Tahar Ben Jelloun che, su iniziativa della Fondazione Majorana e della Fondazione Erice Arte, dal 20 settembre esporrà alcune sue opere nella Torretta Pepoli insieme alle installazioni di un gruppo di artisti e artigiani siciliani (PLS studio): stormi di colombe in volo che punteggiano un percorso attraverso “Erice, città della Pace” e che collegano il Castello di Venere alla Torretta Pepoli.