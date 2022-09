Dati Covid a Trapani, 912 gli attuali positivi. Solo un paziente in semi intensiva

Si conferma il trend degli ultimi giorni sul fronte Covid a Trapani, con gli attuali positivi stabilmente sotto quota mille, dopo diversi mesi. I 912 contagiati sono così distribuiti in base ai dati forniti dell’Asp: Alcamo 71, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 24, Campobello di Mazara 42, Castellammare del Golfo 11, Castelvetrano 53, Custonaci 11, Erice 43, Favignana 13, Gibellina 5, Marsala 188, Mazara del Vallo 139, Misiliscemi 9, Paceco 24, Pantelleria 24, Partanna 15, Petrosino 12, Poggioreale 5, Salaparuta 10, Salemi 13, San Vito Lo Capo 5, Santa Ninfa 9, Trapani 162, Valderice 23, Vita 1.

I deceduti dall’inizio della pandemia sono 759, a fronte di 142214 guariti. Resta un solo paziente in semi intensiva, mentre 8 sono in degenza ordinaria in strutture della provincia e 4 in Rsa/Covid Hotel.