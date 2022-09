Salvini “Per la Sicilia abbiamo il Presidente giusto al posto giusto”

CATANIA (ITALPRESS) – “Per la prima volta la Lega è presente in tutta la Sicilia in questa competizione elettorale, non abbiamo mai avuto rappresentanti eletti e questo mi emoziona molto ad una settimana dal voto”. Esordisce così il leader della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo alle Ciminiere di Catania per la campagna elettorale. “Da Catania a Palermo, dalle isole al centro della Regione siamo presenti in modo importante, finalmente avremo degli eletti e soprattutto abbiamo il presidente giusto al posto giusto”. Accanto a lui il candidato alla presidenza della Regione siciliana, Renato Schifani: “Con lui – ribadisce il capo della Lega – concentreremo le forze per fare innanzitutto il Ponte che serve non solo ad unire la Sicilia alla Calabria, ma anche a dare posti di lavoro. E poi risolvere l’emergenza rifiuti creando due termovalorizzatori, in parte già progettati, per porre fine a questo problema. In Sicilia ci sono ancora due terzi delle ferrovie che vanno a gasolio, bisogna lavorare su politiche green concrete”.

(ITALPRESS).