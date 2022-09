Marsala: mensa e scuolabus al via da lunedì 3 ottobre

Partirà con i primi di ottobre l’erogazione dei servizi mensa e scuolabus a Marsala. Lo assicura il presidente di Marsala Schola, Sergio Bellafiore. “Negli anni scorsi abbiamo avuto qualche difficoltà con la mensa, soprattutto nel periodo della pandemia. Allo stato attuale possiamo già dire con certezza che da lunedì 3 ottobre saremo in condizione di garantire tutti e due i servizi agli alunni marsalesi”. Sono già iniziate, invece, le attività didattiche presso gli asili comunali, mentre un discorso a parte è già stato fatto nei giorni scorsi a proposito dell’assistenza igienico-sanitaria ai ragazzi disabili, garantita per l’intero anno scolastico dopo le difficoltà (e le conseguenti tensioni politiche) verificatesi in precedenza.

Attualmente, gli uffici di Marsala Schola stanno lavorando agli atti propedeutici all’avvio dei servizi mensa e scuolabus, a partire dalla definizione delle tratte che verranno garantite per il trasporto degli studenti dalle proprie abitazioni agli istituti di pertinenza. Gli scuolabus, come noto, sono di proprietà comunale, mentre il privato si occupa del personale (autisti e assistenti). “Va detto – sottolinea l’avvocato Bellafiore – che si tratta di un servizio antieconomico. Proprio per questo si sta pensando di integrarlo con il trasporto pubblico e con il servizio di trasporto dei disabili”. Per l’anno in corso, tuttavia, non sono previste novità in tal senso.

Come si legge sul sito dell’istituzione, “le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che intendono usufruire del servizio scuolabus, per una puntuale e corretta organizzazione, devono presentare istanza via e-mail marsalaschola@comune.marsala.tp.it”. Accolta l’istanza di iscrizione l’Ufficio Scuolabus rilascerà il tesserino identificativo previo pagamento della tariffa dovuta. Il servizio mensa è garantito ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e la primaria (soltanto l’istituto “Asta”) che effettuano il tempo prolungato e sarà gestito dall’Ati costituita dalla Cot di Palermo e della Siciliana Pasti Erice. L’accesso al servizio di refezione scolastica non è automatico con l’iscrizione a scuola, ma deve essere richiesto ogni anno all’istituzione Marsala Schola e confermato dall’apposito ufficio con l’assegnazione della quota di partecipazione alla spesa in base all’Isee presentato dalle famiglie.