Pastorella MusicFest: sagra della salsiccia e cabaret di Antonio Pandolfo

Ha preso il via il “Pastorella MusicFest 2022” con tante iniziative. Oggi al via alle 18.30, a seguire la sagra della salsiccia alle 20.30 e il cabaret di Antonio Pandolfo alle 21.30.

Domani all’apertura degli stand alle 18.30, si terrà la sagra della ricotta; a seguire l’esibizione del Gruppo Musicale 91025 alle 20.30, lo spettacolo del Centro Studi Espressione Danza alle 21.30 e Dancing Night dalle le 22.30.

Sabato 17 novembre momento clou la tombola in piazza con le risate dei Trikke e Due Cabaret.

Domenica 18 la manifestazione “Pastorella MusicFest 2022” prenderà il via alle 18.30 con l’apertura degli stand espositivi, la Santa Messa in Piazza officiata da padre Giancarlo Tumbarello alle 19.30; alle 20.30 prenderà il via la sagra del pane cuneato per deliziare i partecipanti e contemporaneamente ad allietare il pubblico ci penserà il concerto dell’Orchestra “o Sarracino” Tributo a Renzo Arbore.