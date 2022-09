A Marsala la “Maratona Steam” con le scuole del Sud. Liceo Pascasino capofila

Manca meno di un mese alla “Maratona Steam”. Dal 13 al 15 ottobre Marsala sarà la capitale delle Steam con Workshop, meeting, momenti formativi, laboratori di creatività, di arte, digitale, realtà aumentata, tecnologia, robotica ed elettronica ed ancora talk, laser show e performance che animeranno la città in una tre giorni organizzata dal Liceo “Pascasino” di Marsala, scuola capofila del progetto “Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”.

“Un grande sforzo organizzativo per il primo grande evento dopo il lockdown che richiama le scuole di tutto il Meridione. Il piacere di ritrovarsi, di una vera ripartenza, dopo due anni di grandi difficoltà per il mondo della scuola”, dichiara la preside del Pascasino, Anna Maria Angileri.

E si riparte dalle STEAM. Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Non sono solo un insieme di discipline, ma un approccio didattico nuovo, che innova profondamente l’istruzione scolastica. Un programma fitto che ha come linea conduttrice le due D di Digitale e Donna. Per una scuola che, soprattutto nel Sud Italia, guardi sempre di più al futuro, all’innovazione didattica attraverso la cultura digitale, e in cui si gettino le basi per colmare il “gender gap”.

Nei giorni scorsi c’è stata una fondamentale riunione operativa con le istituzioni scolastiche della provincia di Trapani. La macchina è già in moto.