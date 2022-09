Sabato 17 settembre prossimo, all’incrocio tra via XI Maggio e via Garibaldi, a Marsala, Fratelli d’Italia sarà presente per tutta la giornata con un gazebo informativo sul programma elettorale e sulle attività del partito. I cittadini potranno trovare tutte le informazioni relative alla tornata elettorale del 25 settembre. Sarà presente anche il candidato alle Nazionali per il collegio senatoriale uninominale, Raoul Russo.